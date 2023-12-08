Умер журналист Вадим Александрович 2 8.12.2023, 22:03

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Вадим Александрович

Ему было 60 лет.

7 декабря скончался журналист Вадим Александрович, сообщили в соцсетях. Ему было 60 лет.

Вадим Александрович много лет работал в газете «Белорусы и рынок».

Всегда занимал активную общественную позицию: в конце 1980-х принимал участие в деятельности «Толоки» и Белорусского народного фронта, после неоднократно задерживался, сидел на сутках, держал голодовки. Был активистом Белорусской христианской демократии.

Причиной его смерти, по сведениям «Наша Нiвы», стал инфаркт.

Прощание с Вадимом Александровичем состоится 9 декабря в 12.00 в зале крематория на Северном кладбище.

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