закрыть
8 декабря 2023, пятница, 22:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Умер журналист Вадим Александрович

2
  • 8.12.2023, 22:03
  • 1,956
Умер журналист Вадим Александрович
Вадим Александрович

Ему было 60 лет.

7 декабря скончался журналист Вадим Александрович, сообщили в соцсетях. Ему было 60 лет.

Вадим Александрович много лет работал в газете «Белорусы и рынок».

Всегда занимал активную общественную позицию: в конце 1980-х принимал участие в деятельности «Толоки» и Белорусского народного фронта, после неоднократно задерживался, сидел на сутках, держал голодовки. Был активистом Белорусской христианской демократии.

Причиной его смерти, по сведениям «Наша Нiвы», стал инфаркт.

Прощание с Вадимом Александровичем состоится 9 декабря в 12.00 в зале крематория на Северном кладбище.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Свислочь имени Лукашенко
Свислочь имени Лукашенко Ирина Халип
Си Цзиньпин нервничает
Си Цзиньпин нервничает Таннер Браун
В Москве начинается смута
В Москве начинается смута Андреас Умланд
Имена тех, кто призывает торговать политзаключенными
Имена тех, кто призывает торговать политзаключенными Евгений Вильский