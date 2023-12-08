Инфляция в России уже в полтора раза выше, чем в Украине 8.12.2023, 22:06

Годовая инфляция в РФ в ноябре ускорилась до 7,48%.

Годовая инфляция в России в ноябре 2023 года ускорилась до 7,48% с 6,69% на конец октября, сообщил Росстат в пятницу. Это самый быстрый месячный рост с апреля 2022 года.

Индекс потребительских цен в РФ в ноябре вырос на 1,11% после роста на 0,83% в октябре и 0,87% в сентябре. За январь-ноябрь 2023 года цены в РФ повысились на 6,64%.

Выше ноябрьского показателя инфляция была последний раз с февраля по апрель 2022 года, когда цены рванули вверх после вторжения России в Украину и ответных западных санкций.

В Украине в ноябре 2023 года потребительская инфляция в годовом выражении (по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года) замедлилась до 5,1% после 5,3% в октябре. Это самый низкий показатель с декабря 2020 года.

По отношению к октябрю инфляция в Украине составила 0,5%, а с начала года – 4,4%.

Рост инфляции в России укрепил ожидания того, что Центробанк РФ вновь повысит процентную ставку на своем последнем заседании в этом году 15 декабря. 27 октября совет директоров Банка России поднял ключевую ставку на 200 базисных пунктов – до 15% годовых.

Российское Минэкономразвития в сентябре существенно повысило свой прогноз по инфляции на 2023 год – сразу до 7,5% с 5,3% в апрельской версии, а на 2024 год увеличило до 4,5% с 4,0%.

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