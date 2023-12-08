Bloomberg опубликовал рейтинг 25 самых богатых семей в мире 8.12.2023, 22:19

Cовокупное состояние богатейших семей мира выросло на $1,5 трлн.

Рейтинг богатейших семей мира по версии Bloomberg впервые возглавила правящая династия шейхов и эмиров Абу-Даби (один из семи эмиратов ОАЭ) Аль Нахайян с состоянием в $305 млрд.

В агентстве отметили, что семья Аль-Нахайян «десятилетиями управляла территорией, которая сейчас представляет собой ОАЭ, еще до того, как нефть изменила экономику и финансы королевской семьи». Там указали, что и сегодня представители семьи занимают высокие должности в ОАЭ. В частности, шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян является президентом страны, а советник по национальной безопасности шейх Тахнун ибн Шахбут аль-Нахайян курирует активы — как личные, так и суверенные — на сумму почти $1,5 трлн.

Второе место в рейтинге Bloomberg заняла семья Уолтон (возглавляла рейтинг четыре года подряд), которой принадлежит крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart. Агентство оценило состояние семьи в $259,7 млрд, за год оно увеличилось на $35,2 млрд. Walmart была основана бизнесменом Сэмом Уолтоном в 1962 году. Сейчас число магазинов по всему миру превышает 10,5 тыс., выручка компании составляет $611,3 млрд. Семья Уолтон владеет 46% акций сети.

В топ-10 самых богатых семей также вошли:

семья Эрме, владельцы французского дома моды Hermes — $150,9 млрд (плюс $56,3 млрд за год);

семья Марс, владельцы производителя кондитерских изделий и продуктов длительного срока хранения Mars — $141,9 млрд (минус $18,1 млрд);

правящая династия шейхов и эмиров в Катаре Аль Тани — $133 млрд впервые в рейтинге);

семья Кох, владельцы американской нефтехимической корпорации Koch Industrues — 127,3 млрд (плюс $2,9 млрд);

саудовская королевская семья Аль Сауд — $112 млрд (плюс $7 млрд);

семья Амбани, владельцы индийского холдинга по добыче и переработке нефти Reliance Industries — $89,9 млрд (плюс $5,5 млрд);

семья Вертхаймер, владельцы французского модного дома Chanel — $89,6 млрд (плюс $10,6 млрд);

семья Томпсон, владельцы контрольного пакета информационного агентства Reuters — $71,1 млрд (плюс $8,9 млрд).

Также в рейтинг вошли семья Каргилл (владельцы сельскохозяйственной компании Cargill), семья Берингер / фон Баумбах (владельцы фармацептической Boehringer Ingelheim), семья Кокс (владельцы телекоммуникационной компании Cox Enterprises) и др.

По данным Bloomberg, за последний год совокупное состояние богатейших семей мира выросло на $1,5 трлн, что сравнимо с общим состоянием 25 семей прошлогоднего рейтинга. Также агентство отмечает, что все три семьи Персидского залива, включенные в рейтинг, «вероятно, намного богаче, чем эти консервативные оценки».

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