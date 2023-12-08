Politico: Республиканцы хотят договариваться напрямую с Байденом о помощи Украине 8.12.2023, 23:41

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Конгресс находится на грани того, чтобы уйти на каникулы, так и не утвердив дальнейшую помощь для Украины. А республиканцы в Сенате потребовали от президента Джо Байдена решительно вмешаться в переговоры, чтобы спасти свой главный внешнеполитический приоритет.

«Это его работа – исправить это», – сказал участвующий в переговорах сенатор-республиканец Линдси Грэм, подчеркнув, что весь процесс «не имеет значения, если президент не вовлечен».

«Он – главнокомандующий. Я думаю, что мы зря тратим время», – добавил Грэм.

Республиканцы и несколько демократов говорят, что кропотливые переговоры требуют от Байдена, 36-летнего ветерана Сената, возродить свою давнюю репутацию человека, способного договариваться о сделках, чтобы достичь договоренностей о будущем его запроса в сфере национальной безопасности почти на 106 миллиардов долларов. Грэм сказал, что он лично говорил Байдену об этом еще осенью, – пишет американская редакция Politico.

Издание признает, что Байден, будучи сенатором, а позже вице-президентом, получил репутацию того, кто способен заключать сделки, особенно ввиду его отношений с лидером республиканского меньшинства Митчем Макконнеллом. Однако во времена его президентства администрация успешно оставила политические детали законодательной ветви власти. Байден обжегся, приблизившись слишком близко к горячим переговорам в Капитолии.

Самая известная ошибка произошла, когда в 2021 году провалилось рассмотрение инициативы о социальных издержках на триллион долларов. Хотя даже тогда значительную часть этих усилий удалось сохранить благодаря «Закону о снижении инфляции», не смотря на то, что Байден и сенатор-демократ Джо Манчин не смогли продвинуть большее соглашение. Президент США смог подписать более скромный партийный законопроект после того, как перешел к более мягкому подходу к членам парламента. Впрочем, такой подход может не сработать в попытках совместить усиление пограничной политики с миллиардами долларов помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

Сенаторы Джеймс Лэнкфорд, Кирстен Синема и Крис Мерфи договорились в четверг продолжить переговоры в выходные. Республиканцы сделали новое предложение демократам, и хотя соглашения пока не видно, они подошли достаточно близко, чтобы хотя бы вернуть Мерфи за стол переговоров после того, как он отказался выполнять требования Республиканской партии. Но если сенаторы не смогут договориться, даже главные союзники президента в Капитолии говорят, что Байдену придется взять на себя инициативу.

«Если они не добьются успеха, я бы призвал президента принять более непосредственное участие», - сказал сенатор-республиканец Крис Кунс.

Однако на Капитолийском холме существует реальная обеспокоенность, что даже президентского вмешательства может быть недостаточно, чтобы спасти переговоры. В частности, некоторые сенаторы опасаются, что Байден будет обречен на провал после того, как республиканцы единогласно проголосовали в начале этой недели против запроса о внешней помощи, поскольку в нем не было изменений в пограничной политике.

«И это не упоминая о главном риске для Байдена, если он вмешается. Республиканцы могут обвинить его, если усилия провалятся, и усилят обвинения в миграционном кризисе, в котором они его обвиняли в течение многих месяцев», – пишет Politico.

Сенатор Алекс Падилья сказал, что после блокирования со стороны Республиканской партии он «задумался, на сколько это важно или срочно» для республиканцев.

«Трудно не быть немного циничным относительно того, действительно ли они хотят сделку», – сказала сенатор Тина Смит.

Не все демократы хотят, чтобы Белый дом заключил соглашение с Республиканской партией. Прогрессивные и защитники миграции разочарованы тем, что Белый дом даже поощряет переговоры по пограничной политике, которые, по их мнению, приведут к фактической ликвидации американской системы предоставления убежища.

В своих интервью главные переговорщики в Сенате заявили, что к обсуждению в определенной степени привлечены главные помощники Байдена. Ленкфорд сказал, что Белый дом в большинстве своем оказывает «техническую помощь». Мерфи сказал, что сенаторы «всем руководят, но администрация поддерживает постоянную связь».

Помощники Байдена также ясно осознают, насколько острой проблемой стал вопрос границы.

«Фракция прогрессивных опасается, что администрация зайдет слишком далеко, согласившись на то, что будет больше похоже иммиграционную политику эпохи Трампа, не получив никаких побед демократов в иммиграционном вопросе. В преддверии выборов многие из этих либералов уже обижены на Байдена за его отношение к войне между Израилем и ХАМАСом и за невыполнение других предвыборных обещаний», - говорится в статье.

Однако многие из ближайшего окружения Байдена считают, что на границе нужно что-то делать, чтобы не потерять благосклонность независимых избирателей и неопределившихся в городах, почувствовавших негативные последствия наплыва мигрантов. Белый дом публично предупредил, что до конца года у него закончатся деньги для Украины. Но некоторые чиновники Пентагона надеются, что финансирование будет продолжено. Более того, некоторые чиновники администрации считают, что президент может использовать некоторые свои полномочия для освобождения дополнительных средств.

Однако американские чиновники также опасаются, что, несмотря на определенные более скромные маневры, ситуация может стать ужасной и повлиять на оборону Украины. В Белом доме растет опасение, что перерыв в американской помощи создаст эффект домино и другие страны также начнут отказывать Киеву в поддержке.

На фоне этих опасений республиканцы отмечают, что Байден должен делать больше. Сенатор Митт Ромни, один из главных сторонников помощи Украине, сказал, что отсутствие прогресса «сводит меня с ума».

«Где, черт возьми, Белый дом, заботятся ли они об Израиле и Украине? Это зависит от Байдена. Действительно ли ему не безразлично? Народ ожидает, что президент будет лидером», – сказал Ромни.

Тем не менее, в условиях резко разделенного Конгресса, едва выполняющего необходимый минимум работы, Байден теперь имеет возможность использовать свои знания о Сенате, а также внешнеполитическую проницательность, чтобы попытаться одержать еще одну двухпартийную победу. И от того, как он и его главные помощники проведут следующие несколько дней, может зависеть, примет ли Сенат решение о помощи Украине, Израилю, Тайваню и границе.

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