Израиль показал тоннель в бункер ХАМАСа, найденный прямо в школьном классе 9.12.2023, 10:48

Уникальные кадры.

Боевики террористической организации ХАМАС массово используют мирных жителей сектора Газы в качестве живого щита. Преступники размещают свои позиции в школах, больницах и мечетях.

Более того, террористы запускают ракеты по Израилю прямо из палаточного лагеря эвакуированных мирных жителей Газы.

Об этом в соцсети Х сообщил спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

По его словам, в районе Шуджайя израильские военнослужащие обнаружили тоннель в мечети. Кроме того, еще одно укрытие боевиков ХАМАС обнаружено прямо в школьном классе – оттуда ведет вход в тоннель, где размещались террористы.

Накануне военнослужащие ЦАХАЛ выявили позиции палестинских террористов на территории университета «Аль-Азхар». Бойцы 749-го резервного инженерного батальона Армии обороны Израиля уничтожили здании, включая инфраструктуру террористов, которые использовались для военной деятельности.

Также бойцы ЦАХАЛ подтвердили, что 6 декабря террористы ХАМАС выпустили 12 ракет по мирным жителям Израиля в городе Беер-Шева. Стоит отметить, что ракеты были запущены из палаток эвакуированных мирных жителей Газы в Рафахе.