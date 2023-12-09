Израиль показал тоннель в бункер ХАМАСа, найденный прямо в школьном классе
- 9.12.2023, 10:48
Уникальные кадры.
Боевики террористической организации ХАМАС массово используют мирных жителей сектора Газы в качестве живого щита. Преступники размещают свои позиции в школах, больницах и мечетях.
Более того, террористы запускают ракеты по Израилю прямо из палаточного лагеря эвакуированных мирных жителей Газы.
Об этом в соцсети Х сообщил спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.
По его словам, в районе Шуджайя израильские военнослужащие обнаружили тоннель в мечети. Кроме того, еще одно укрытие боевиков ХАМАС обнаружено прямо в школьном классе – оттуда ведет вход в тоннель, где размещались террористы.
Накануне военнослужащие ЦАХАЛ выявили позиции палестинских террористов на территории университета «Аль-Азхар». Бойцы 749-го резервного инженерного батальона Армии обороны Израиля уничтожили здании, включая инфраструктуру террористов, которые использовались для военной деятельности.
Также бойцы ЦАХАЛ подтвердили, что 6 декабря террористы ХАМАС выпустили 12 ракет по мирным жителям Израиля в городе Беер-Шева. Стоит отметить, что ракеты были запущены из палаток эвакуированных мирных жителей Газы в Рафахе.