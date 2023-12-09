В Киеве начали демонтаж памятника Щорсу 3 9.12.2023, 10:57

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Что с ним будет дальше?

Утром 9 декабря в Киеве начали демонтаж памятника Николаю Щорсу. Накануне с монумента, расположенного в центре украинской столицы, сняли охранный статус.

После демонтажа конструкция будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. О. К. Антонова. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Коммунальные службы приступили к демонтажу памятника еще до рассвета. На месте работает несколько единиц спецтехники. В связи с этим возможно временное частичное перекрытие движения по бульвару Тараса Шевченко.

«С монумента советскому деятелю, расположенному в центре Киева, перед этим был снят охранный статус. В дальнейшем монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. О. К. Антонова», – заявили в КГГА.

Николай Щорс был одним из военных командиров большевиков во время советско-украинской войны. Также был участником украинских красногвардейских повстанческих формирований. В 1930-х годах образ Щорса начала активно употреблять советская пропаганда. В 1930-1950 годах советская власть выдала массу приказов об установлении памятников Щорса во многих городах.

Коммунальные службы планируют демонтировать только сам памятник – образ Щорса и коня. Сам же постамент пока останется на месте. Также специалисты отметили, что намерены сохранить памятник в целостности. При этом из-за его веса в 25 тонн работы проходят сложно.

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