В оккупированной Макеевке пылает нефтебаза 2 9.12.2023, 16:53

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Местные жители сообщают об огромном пожаре.

Днем 9 декабря оккупированную Макеевку, что на северо-востоке от Донецка, всколыхнул мощнейший взрыв. Местные жители начали писать о «прилете» после 15:00 по белорусскому времени, сообщает dialog.ua.

Что произошло, на данный момент достоверно неизвестно. Судя по кадрам, на месте предполагаемого «прилета» возник очень сильный пожар с черным дымом. Есть версия о том, что под ударом мог оказаться склад с горючим оккупационной армии РФ или нефтебаза.

Россияне информацию не комментируют. Не отреагировала на происшествие и украинская сторона.

Отметим, что Макеевка находится менее чем в 20 км от линии фронта. Нефтебаза, которая сегодня попала под предполагаемый удар, вероятно, использовалась российскими военными для наступления на Авдеевку.

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