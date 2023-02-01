В Беларуси четверо подростков попали в реанимацию из-за грибов 5 1.02.2023, 10:58

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Отравились мухоморами.

Парень и трое девушек купили в интернете сушенные мухоморы. В Беларуси эти грибы не запрещены.

В декабре прошлого года в Могилевской области три девушек и парень (15 и 16 лет) попали ночью в реанимацию с диагноз «острое пероральное отравление мухоморами».

В ходе проверки было установлено, что юноша купил в интернете 30 грамм сушеных мухоморов. Желая получить новые ощущения подростки в компании употребили 25 гррамм этих грибов. Ели ложкой, запивая водой. Оставшиеся мухоморы милиция изъяла и направила на экспертизу.

Исследование показало, что изъятое вещество оранжевого, красного и желтого цветов массой более 4,8 грамм представляет собой плодовые тела грибов. Наркотических или психотропных веществ, которые подлежат контролю в Беларуси, в их составе не содержится, сообщается на сайте Государственного комитета судебных экспертиз.

Сообщается, что в Могилевской области это уже не первым подобный случай отравления мухоморами ради желания получить галлюциногенный эффект. В красном мухоморе содержатся вещества, которые влияют на психику, – мусцимол и иботеновая кислота. Мусцимол обладает диссоциативным эффектом – нарушает восприятие внешнего мира, что проявляется чувством нереальности происходящего вокруг. Иботеновая кислота, кроме воздействия на психику, обладает нейротоксичным действием – вызывает гибель нейронов (клеток головного мозга). Из-за нарушения восприятия окружающего мира человек может вести себя неадекватно, что может привести к возникновению смертельной опасности для его жизни и жизни окружающих.

Употребление красного мухомора в некоторых случаях может повлечь смертельное отравление. Однако опасность также состоит еще и в том, что под видом красного мухомора можно купить и более опасного его «собрата», так как грибы этого рода имеют схожие цвета шляпок – оттенки желтого, красного, коричневого цветов (даже мухомор красный в зависимости от места произрастания может иметь различные оттенки). Различить виды мухоморов могут только специалисты, поэтому во избежание ошибки лучше вообще не соприкасаться с мухоморами!

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