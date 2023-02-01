Бойцы полка Калиновского взяли в плен наемников из ЧВК «Вагнера»
- 1.02.2023, 13:12
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Появилось видео допроса.
Бойцы подразделения БПЛА имени Никиты Кривцова полка Кастуся Калиновского взяли в плен наемников из ЧВК «Вагнера».
«Пополнили обменный фонд и увеличили шансы на обмен наших героев, которые находятся в плену в РФ», — пишет пресс-служба полка.
Напомним, в плену российских оккупантов находятся два белорусских добровольца Ян «Тромбли» Дюрбейко и Сергей «Клещ» Дегтев. Они включены в список на обмен.