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Бойцы полка Калиновского взяли в плен наемников из ЧВК «Вагнера»

  • 1.02.2023, 13:12
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Бойцы полка Калиновского взяли в плен наемников из ЧВК «Вагнера»

Появилось видео допроса.

Бойцы подразделения БПЛА имени Никиты Кривцова полка Кастуся Калиновского взяли в плен наемников из ЧВК «Вагнера».

«Пополнили обменный фонд и увеличили шансы на обмен наших героев, которые находятся в плену в РФ», — пишет пресс-служба полка.

Напомним, в плену российских оккупантов находятся два белорусских добровольца Ян «Тромбли» Дюрбейко и Сергей «Клещ» Дегтев. Они включены в список на обмен.

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