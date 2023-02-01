Производство автомобилей в России рухнуло до минимума со времен Брежнева 5 1.02.2023, 21:04

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Прекращение поставок компонентов парализовали производство от Калининграда до Владивостока.

Российский автопром — одна из крупнейших отраслей промышленности, где напрямую заняты 300 тысяч человек, а с учетом смежных производств — три миллиона, — пережил клиническую смерть, пишет The Moscow Times.

По итогам 2022 года выпуск легковых автомобилей упал на 67%, отчитался в среду Росстат.

Уход иностранных концернов и прекращение поставок компонентов парализовали производство от Калининграда до Владивостока. В результате с конвейеров оставшихся автозаводов вышло 450 тысяч машин — минимальное число со времен первых лет правления Леонида Брежнева: так, в 1970 году СССР выпускал 344 тысячи автомобилей в год, а в 1975-м, после запуска заводов в Горьком и Тольятти, уже 1,2 миллиона.

Крупнейшие заводы, выпускавших машины перед началом войны, остановились и до сих пор не смогли перезапустить конвейер. Это «ПСМА Рус» в Калуге, где собирали Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi; Mazda во Владивостоке, Mercedes-Benz в Подмосковье, Nissan и Toyota в Санкт-Петербурге, а также калужский завод Volkswagen.

В конце года собирать китайские модели начали на бывшемзаводе Renault в Москве и на калининградской площадке «Автотор» — некогда крупнейшей точке сборки иномарок для российского рынка.

И хотя в декабре автопром начал подавать признаки жизни (+70% к ноябрю), по темпам обвала он остался однозначным лидером среди всех отраслей промышленности. «Автомобильная индустрия, похоже, стала опережающим индикатором состония российской экономики, поскольку наиболее быстро отреагировала на изменение экономических условий», - говорит Ольга Беленькая, экономист «Финама». По данным Росстата, более четверти работников автозаводов (27,1%) на конец октября находились «в простое», а еще 8,4% работали неполное рабочее время.

Вслед за производством обвалились продажи автомобилей, а российский рынок, некогда конкурент крупнейшим в Европе, откатился до уровней 1990х годов. За год в РФ было продано 687 тысяч машин - на 1 миллион меньше, чем в 2021-м. Из 60 брендов, которые были доступны российским потребителям, остались 14. Три из них — российские, а остальные китайские.

В 2023 году LADA займет 48-50% рынка, а доля китайских марок превысит 25%, прогнозируют аналитики Промсвязьбанка. Если восстановить собственное производство не получится, «китайцы» станут монополистами, а их доля достигнет 70%, ожидает ассоциация «Российские автомобильные дилеры».

Правительство ожидает полного восстановления автопрома к 2026 году и рост продаж автомобилей до 1,5 млн штук в год. Но едва ли это возможно, сомневаются аналитики ПСБ. По их прогнозу, авторынок на годы застрянет в состоянии конца 1990х с продажами не более 0,8-1 млн машин в год.

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