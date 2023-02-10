Самая масштабная атака с 24 февраля: Россия нанесла удары по городам Украины 6 10.02.2023, 8:06

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Мощные взрывы прогремели в Харькове и Запорожье.

10 февраля ранним утром в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Прогремели мощные взрывы в Харькове, Виннице и Запорожье.

Около 5:00 «покраснели» все регионы, кроме западных и Одесской на юге. В некоторых работает ПВО. В частности, мониторинговые паблики сообщали о сбитии ракет в Днепропетровской области.

Харьков

В пятницу, 10 февраля, ранним утром в Харькове и области произошла серия громких взрывов. Россия атакует регион, целится в критическую инфраструктуру.

В 5:11 глава Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил атаку на область. Он призвал местных жителей не игнорировать сигнал воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Позже он написал, что Россия целится в объекты критической инфраструктуры, в Харькове и области зафиксировали около 10 взрывов.

«Оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре. Зафиксировано около 10 взрывов. В некоторых районах перебои с электроэнергией», — сообщил Синегубов.

По его информации, на местах взрывов уже работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Мэр Харькова Игорь Терехов написал, что в 5:00 утра были нанесены удары по городу. Он подтвердил информацию о том, что враг целится по объектам критической инфраструктуры. «Возможны перебои с электричеством, водо- и теплоснабжением. О жертвах и разрушениях информация пока уточняется», - написал городской голова.

Все городские службы и ГСЧС работают над устранением последствий ночного обстрела.

Запорожье

Российские войска сегодня ночью, 10 февраля, за час нанесли по Запорожью 17 ударов. Оккупанты преимущественно били по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева.

«Оккупанты устроили Запорожью массированную атаку. За час в городе зафиксировано 17 вражеских прилетов – это самое большое количество с начала полномасштабного вторжения», - говорится в сообщении.

По словам секретаря горсовета, российские военные били по объектам энергетической инфраструктуры. Информация о разрушениях и пострадавших на данный момент уточняется.

Винница

В Виннице в ночь на 10 февраля прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги.

Об этом сообщает «Суспильне».

Жителей областного центра призывают до окончания воздушной тревоги по возможности находиться в укрытиях, или воспользоваться правилом «двух стен».

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