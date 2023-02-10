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«Это ядерный вариант и сигнал Лукашенко о том, что мы можем его полностью отрезать»

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  • 10.02.2023, 8:35
  • 12,182
«Это ядерный вариант и сигнал Лукашенко о том, что мы можем его полностью отрезать»

Что пишут крупнейшие польские СМИ о закрытии пункта пропуска «Бобровники».

Как сообщал сайт Charter97.org, Польша решила закрыть погранпереход «Бобровники» на границе с Беларусью в интересах государственной безопасности.

Источник в правительстве одной из крупнейших польский радиостанций, RMF24, сообщил, что решение Варшавы — ответ на приговор Анджею Почобуту и другие действия белорусского режима против польского меньшинства.

«Это ядерный вариант и сигнал о том, что мы можем полностью отрезать Беларусь от Запада», — заявили радиостанции. Поэтому не исключены решения относительно закрытия пунктов пропуска в «Тересполе» и «Кукурыках».

Прямую связь между приговором Почобуту и закрытием пункта пропуска усматривает и одно из крупнейших СМИ Польши — Gazeta Wyborcza, поскольку решение о «Бобровниках» и обещание новых санкций из-за суда над журналистом, было в одном сообщении МВД Польши.

Напомним, о том, что пункт пропуска «Бобровники» на границе с Беларусью с 10 февраля приостановит работу, сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский. Он заявил, что решение о закрытии движения через «Бобровники» принято «в целях государственной безопасности».

Ранее, в 2021 году, польская сторона из-за миграционного кризиса закрыла пункт пропуска на белорусско-польской границу «Брузги-Кузница Белостоцкая». Еще раньше, в 2020 году, по инициативе польской стороны из-за COVID-19 были закрыты пункты пропуска «Словатыче-Домачево» и «Половцы-Песчатка».

Таким образом, на белорусско-польской границе остается только два действующих пункта пропуска — для грузового транспорта в Польшу остается единственный пункт пропуска «Кукурыки» (с белорусской стороны «Козловичи»), а для легкового — пункт пропуска «Тересполь» (с белорусской стороны «Брест»).

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