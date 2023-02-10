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В Киеве и Харькове раздались сильные взрывы

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  • 10.02.2023, 11:36
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В Киеве и Харькове раздались сильные взрывы

Россия массированно атакует Украину ракетами.

В Киеве прогремели сильные взрывы во время воздушной тревоги 10 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

Сначала раздался один взрыв, через несколько минут был слышен второй.

При этом КМВА сообщает, что в городе работает ПВО.

В Харькове во время масштабной тревоги также раздался сильный взрыв. Россияне попали по критической инфраструктуре.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

«Минуту назад раздался взрыв. Еще раздается сигнал воздушной тревоги. По нашей информации над Харьковской областью есть несколько ракет. Мы надеемся на работу наших Вооруженных сил», - заявил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

Как пишет мэр Харькова Игорь Терехов, россияне нанесли удар по критической инфраструктуре города.

«Сегодня могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами», - добавил Терехов.

«Если говорить о просто сейчас, минуту назад прогремел взрыв. По нашей информации это снова критическая инфраструктура, электрогенерирующее предприятие», - заявил Синегубов.

Как пояснил глава ОВА, около 4 часов утра в течение 12 минут было 12 ударов исключительно по критической инфраструктуре:

Харьковского района;

Чугуевского района;

Харькова.

«Сейчас мы имеем аварийные отключения. Первое, мы отключаем электроэнергию в результате ударов, фактически физических повреждений. И второе, это профилактическое отключение, чтобы предотвратить более серьезные аварии. Сейчас 150 тысяч абонентов Харькова без электроэнергии. Частично восстанавливаем водоснабжение, теплоснабжение», - добавил Синегубов.

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