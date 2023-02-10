Тадеушу Кондрусевичу сделали операцию 1 10.02.2023, 12:02

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Архиепископ на пенсии рассказал о своем самочувствии.

8 февраля архиепископу на пенсии Тадеушу Кондрусевичу была сделана операция по удалению опухоли.

Как заслуженный иерарх сам сообщил из больницы Catholic.by, хирургическое вмешательство, по словам врачей и по его самочувствию, прошло успешно.

Архиепископ сейчас чувствует себя хорошо и проходит послеоперационную реабилитацию.

«Накануне Всемирного дня больного, который отмечается 11 февраля, молитвенно соединяюсь со всеми больными. Пусть Богоматерь из Лурда своим заступничеством нас укрепляет и выпрашивает благодать здоровья для души и для тела», — рассказал Кондрусевич.

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич от всего сердца благодарит врачей и всех, кто молится в интенции его скорейшего выздоровления, и надеется на то, что вскоре с новыми силами продолжит служить Богу и людям.

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