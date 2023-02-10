Видеофакт: Снайперы ВСУ уничтожают оккупантов под Бахмутом

Видеофакт: Снайперы ВСУ уничтожают оккупантов под Бахмутом1
- 10.02.2023, 12:21
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Успешная засада сорвала вражеские планы.
Бойцы 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода опубликовали видеозапись, на которой снята боевая работа снайперов этого подразделения на бахмутском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана в ночное время через тепловизионный прицел.
«Успешная засада - сорванный вражеский план. Снайперы 28-й омбр успешно ликвидируют группы российских оккупантов на Бахмутском направлении», - пишут в сообщении автор публикации.