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Видеофакт: Снайперы ВСУ уничтожают оккупантов под Бахмутом

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  • 10.02.2023, 12:21
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Видеофакт: Снайперы ВСУ уничтожают оккупантов под Бахмутом

Успешная засада сорвала вражеские планы.

Бойцы 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода опубликовали видеозапись, на которой снята боевая работа снайперов этого подразделения на бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана в ночное время через тепловизионный прицел.

«Успешная засада - сорванный вражеский план. Снайперы 28-й омбр успешно ликвидируют группы российских оккупантов на Бахмутском направлении», - пишут в сообщении автор публикации.

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