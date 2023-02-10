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Экс-губернатора Хабаровского края РФ Фургала осудили на 22 года колонии строгого режима

  • 10.02.2023, 12:59
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Экс-губернатора Хабаровского края РФ Фургала осудили на 22 года колонии строгого режима
Сергей Фургал

Бывший чиновник отреагировал на приговор выкриком «Стыдно!» в зале суда.

Бывший губернатор Хабаровского края РФ Сергей Фургал приговорен к 22 годам колонии. Суд признал его виновным в организации заказных убийств. Фургал вину не признал, считая свое преследование политическим, передает «Радио Свобода».

Приговор вынес Московский областной суд в Люберцах. Присяжные признали Фургала виновным в организации покушений на трех конкурентов по бизнесу.

В первом эпизоде дела речь идет об убийстве бизнесмена Евгения Зори в 2004 году. Он был застрелен на парковке возле своего дома. По версии следствия, причиной конфликта между бизнесменами стало здание обанкротившегося завода ЖБИ-2, на который они оба претендовали. В 2004 году Фургал уже задерживался по подозрению в причастности к преступлению, но позднее был отпущен.

Во втором эпизоде Фургал обвиняется в организации покушения на своего партнера по бизнесу Олега Булатова. Он был застрелен рядом со своим домом в 2005 году. Следствие утверждало, что бизнесмен не продавал Фургалу металлолом по удобной тому цене, а потом пытался его шантажировать.

В третьем эпизоде Фургал обвинялся в организации неудачного покушения на предпринимателя Александра Смольского в 2004 году. В него кинули две гранаты в поселке Прогресс Амурской области. Следствие утверждало, что бизнесмен мешал бизнесу Фургала в поселке.

Кроме того, Фургал был заподозрен в организации преступного сообщества и мошенничестве, эти дела будут рассмотрены отдельно. Ему грозит заключение на срок до 25 лет.

Бывшего помощника Фургала Андрея Карепова суд приговорил к 21 году колонии, обвиняемого в убийстве Евгения Зори и Олега Булатова Андрея Палея — к 17 годам, обвиняемого в покушении на предпринимателя Александра Смольского Марата Кадырова — 9,5 годам, сообщает Сибирь.Реалии.

Фургал был задержан спецназом ФСБ в Хабаровске в июле 2020 года и сразу вывезен в Москву. Обвиняемым по уголовному делу он стал после победы на губернаторских выборах в 2018 году. Он победил на них поддержанного Кремлем кандидата Вячеслава Шпрота. До этого политик избирался в Госдуму от ЛДПР, он возглавлял в палате Комитет по охране здоровья.

В поддержку политика в Хабаровске несколько месяцев проходили многочисленные акции протеста. Участники требовали освобождения политика или по крайней мере суда над ним в регионе, а не в Москве. Фургал отрицает вину и заявляет, что на него оказывалось давление следствием, а его семье угрожали.

Фургал прокомментировал решение присяжных в зале суда выкриком «Стыдно», следует из записи издания «Сота».

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