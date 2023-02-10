Видеофакт: Подъезд к пограничному переходу «Бобровники» перекрыт 3 10.02.2023, 13:15

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С белорусской стороны на этом переходе находится пункт пропуска «Берестовица».

Польская охрана пограничья перекрыла подъезд к пограничному переходу «Бобровники» в сторону Беларуси, сообщает «Радыё Свабода».

Как ранее заявлял министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский, с 10 февраля в 12:00 по польскому времени будет закрыт польский пункт пропуска «Бобровники» на границе с Гродненской областью.

«Ради важных интересов государственной безопасности я решил приостановить до дальнейшего уведомления с 12:00 10 февраля этого года движение на польско-белорусском пограничном переходе в Бобровниках», – сообщал Мариуш Каминьский.

С белорусской стороны на этом переходе находится пункт пропуска «Берестовица».

Как сообщал сайт Charter97.org, из-за закрытия пограничного перехода сегодня, 10 февраля, в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши. Мартину Войцеховскому заявили «решительный протест» из-за закрытия перехода в Бобровниках.

Теперь на белорусско-польской границе останется только один переход в Брестской области с пунктом пропуска «Брест» и пункт пропуска «Козловичи» для грузовых автомобилей. Еще один переход «Брузги – Кузница» в Гродненской области не работает с осени 2021 года.

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