Лия Ахеджакова: Это моя Родина-уродина 3 10.02.2023, 13:36

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Лия Ахеджакова

Актриса заявила, что не собирается уезжать из России, несмотря на травлю.

Актриса Лия Ахеджакова, которую оставили без ролей в «Современнике», ожидает новых подлостей от РФ за ее позицию относительно войны в Украине.

84-летняя актриса призналась, что на нее уже лежит донос в прокуратуре и ее вскоре признают иноагентом. В то же время Ахеджакова не собирается уезжать из России.

«Это моя «Родина-уродина». Нам она нравится, хоть и не красавица. Мне уже 84 года, чтобы отсюда тикать. Пусть они уезжают. Я никуда не уеду, я тут должна все это пережить. Слишком долго живу тут», - заявила актриса.

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