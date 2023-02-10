The Moscow Times: Войска РФ под командованием Герасимова потерпели череду поражений на Донбассе 8 10.02.2023, 14:19

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ВСУ сумели разгромить врага под Авдеевкой и Угледаром.

Российские оккупационные войска под командованием Валерия Герасимова, который сменил на этой должности Сергея Суровикина, потерпели крупные поражения на Донецком направлении. ВСУ сумели разгромить врага под Авдеевкой и Угледаром.

Такой информацией поделилось издание The Moscow Times со ссылкой на пропагандистские Telegram-каналы и российских военных корреспондентов, подконтрольных Кремлю. Наступление рашистов под Угледаром началось в конце января, но быстро застопорилось. В результате только одного боя оккупанты потеряли 30 единиц техники и сотни военных.

В Telegram-канале, приближенном к ЧВК «Вагнера», сообщили, что армия неспособна спланировать операцию по захвату города. На уровне штабов наблюдается очередной кризис в управлении войсками и ходом боевых действий. Потери под Угледаром понесла 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота. Ранее ВСУ разгромили указанное подразделение под Павловкой. После этого морпехи писали открытое письмо губернатору Приморского края, в котором жаловались на командование и огромные потери.

Об уничтожении двух штурмовых пехотных групп россиян под Авдеевкой сообщил террорист Игорь Стрелков-Гиркин. Он назвал многих генералов в оккупационных войсках «полными кретинами».

«Не прикрытое с воздуха и силами РЭБ выдвижение танковых и моторизованных колонн по узким дорогам вдоль редких лесопосадок по идеально ровной местности (поскольку по сторонам — минные поля) закончилось разгромом», — написал Стрелков-Гиркин, отметив, что на этом закончилось «наступление российской армии на всем Донецком фронте».

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