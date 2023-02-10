В Беларуси резко подорожали калийные удобрения 10.02.2023, 14:32

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Это может отразиться и на ценах в магазинах.

В Беларуси выросла стоимость калийных удобрений на внутреннем рынке. Это следует из данных по госзакупкам предприятий этого товара.

Журналисты zerkalo.io сравнили, какими были цены на калийные удобрения в начале 2023-го и годом ранее.

Белорусские сельхозпредприятия активно готовятся к посевной. Среди прочего сельхозпредприятия запасаются удобрениями. По данным Минсельхозпрода, к весеннему севу сельское хозяйство страны накопило 232,9 тысяч тонн калийных удобрений (46,7% от плана).

На сайте госзакупок в январе-феврале сельхозорганизации Могилевской области активно размещали заявки на закупку калийных удобрений. Из них видно, что цены закупок по сравнению с началом прошлого года увеличились почти на 21% и 28%, за редким исключением.

Например, ОАО «Краснопольский» в этом году разместил приглашение для закупки 1 198,5 тонн калийных удобрений по цене 288,8 тысяч рублей. Цена за тонну выходит 241 рубль. Год назад предприятие купило 1 045,7 тонны за 208,7 тысяч рублей. То есть чуть меньше 200 рублей за тонну.

Примерно по такой же цене (с разницей в пределах одного рубля за тонну) закупали удобрения «Новая Друть», «Присожье» и «Белорусский цементный завод». Последний, вероятнее всего, приобретает удобрения для сельхозпредприятий холдинга, в который он входит.

На сайте госзакупок журналисты нашли еще девять предприятий области, которые закупали калийные удобрения по цене почти 311 рублей за тонну. Среди них «Могилевлифтмаш», «Быховрайагропромтехснаб», сельхозпредприятия «Воронино», «Быховский», «Обидовичи».

По этому графику можно оценить, как изменилась цена за год. Очевидно, изучение нескольких примеров госзакупок не дает полной картины. Например, есть предприятие той же Могилевской области, для которого удобрения подорожали всего на 13,34%. Это «Тишовка». Тем не менее подорожание калия как минимум для изученных организаций оказалось ощутимым.

Некоторые организации закупали удобрения весной и летом 2022-г. Тогда цена заметно скакала. Например, «Лидахлебопродукт» закупило в апреле прошлого года 75,9 тонны удобрений чуть больше чем за 16 тысяч рублей. За тонну выходит 213 рублей. В июне «Любашево» из Брестской области заплатило 39,9 тысяч за 430 тонн калийных удобрений. То есть 92,79 за тонну. А «Полесский институт растениеводства» в июне купил 80 тонн удобрений за 9 тысяч. За тонну получается 112 рублей.

Как видно, скорее всего, к середине прошлого года цена на калий на внутреннем рынке заметно просели. Это же происходило с экспортом продукции. Весной 2022-го средняя стоимость калийных удобрений из Беларуси в 2022 году была на 60% ниже, чем удобрений из России и Канады, рассказывал посол нашей страны в Бразилии Сергей Лукашевич. Примерно в это же время некоторых работников «Беларуськалия» переводили на 2/3 тарифной ставки. А в апреле предприятие запустило ремонт сразу на всех пяти рудоуправлениях, что могло быть связано как раз со снижением загрузки.

Постепенно рынки сбыта и, соответственно, поставки стали налаживаться, а цены вернулись к росту. В этом году, видимо, сельхозпредприятиям придется выложить за них заметно более высокую цену, чем раньше.

Удобрения через сайт госзакупок приобретают за средства госбюджета. В случае проведения закупки из одного источника, поставщиком калийных удобрений может быть «Беларуськалий», следует из постановления Совмина, принятого в марте 2021 года.

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