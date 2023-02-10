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Премьер Польши: Не исключаем закрытия других переходов на границе с Беларусью

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  • 10.02.2023, 14:50
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Премьер Польши: Не исключаем закрытия других переходов на границе с Беларусью
Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий заявил, что Кремль использует белорусский режим в своих целях.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий не исключил закрытия других переходов на границе с Беларусью

Причиной закрытия погранперехода в Бобровниках, как отметил глава польского правительства на конференции в Брюсселе, является рост напряженности в отношениях с Беларусью.

«Причиной закрытия погранперехода в Бобровниках является рост напряженности в отношениях с Беларусью. К Беларуси инструментально относятся россияне и Кремль. Для нас и для Украины и Европы это все более опасное явление», — заявил премьер-министр Польши.

Моравецкий не исключил закрытия и других переходов на границе с Беларусью.

Как писал сайт Charter97.org, польский пункт пропуска «Бобровники» приостановил свою работу с сегодняшнего дня.

Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьски.

«Из-за важных интересов государственной безопасности я решил приостановить до дальнейшего уведомления с 10 февраля этого года с 12:00 движение на польско-белорусском погранпереходе в Бобровниках», — сказал он.

Таким образом Польша отреагировала на приговор журналисту и одному из лидеров Союза поляков в Беларуси Анджею Почобуту. Лукашисты присудили ему восемь лет колонии.

В Гродненской области теперь не остается пограничных переходов с Польшей. Пункт пропуска «Брузги — Кузница» был закрыт во время кризиса нелегальных мигрантов в 2021 году.

Теперь жители Гродненской области, из-за политики режима Лукашенко, должны ехать в Польшу или через Брестскую область, или через пропуски на границе с Литвой («Бенякони», «Привалка»).

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