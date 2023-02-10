Премьер-министр Молдовы подала в отставку 2 10.02.2023, 15:37

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Наталья Гаврилица

Фото: facebook.com/NataliaGavrilitaMF

Президент страны предложит свою кандидатуру на эту должность.

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица 10 февраля объявила, что уходит с должности. «После полутора лет в должности я объявляю о своей отставке», — заявила Гаврилица на брифинге. Причины своего ухода с должности она не назвала, пишет Newsmaker.md.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что приняла к сведению отставку премьер-министра. Глава государства поблагодарила главу кабмина за работу и пообещала предложить кандидата на эту должность после консультаций с парламентскими фракциями.

Майя Санду назначила Наталью Гаврилицу премьер-министром 30 июля 2021 года. Правительство, возглавляемое Гаврилицей, принесло присягу 6 августа 2021 года.

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