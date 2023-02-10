Белорусским рельсовым партизанам присудили по 22 года колонии 10.02.2023, 16:46

Жестокие приговоры за поддержку Украины.

Режим Лукашенко вынес сталинские приговоры рельсовым партизанам из Бобруйска. Дмитрию Климову и Владимиру Аврамцеву присудили 22 года лишения свободы. Евгению Минкевичу — 1,5 года лишения свободы, сообщает «Медиазона».

Силовики задержали их со стрельбой 30 марта. Есть информация, что кто-то из них мог быть ранен.

Владимир Аврамцев (27 лет) − учился в Бобруйском училище олимпийского резерва, занимался борьбой, работал тренером в Бобруйском фитнес-центре.

Дмитрий Климов (28 лет) − в 2017—2018 годах работал в Калинковичском департаменте охраны, был прапорщиком милиции, позже уволился и работал таксистом и водителем в некоторых организациях.

Евгений Минкевич (28 лет) − окончил училище олимпийского резерва, работал санитаром в скорой помощи, позже таксистом.

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