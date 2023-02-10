Украинская разведка: РФ нацелилась на одно направление 3 10.02.2023, 17:45

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Обострение на фронте будет.

Россия активизировалась на востоке Украины. Об этом рассказал пресс-секретарь Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона. На вопрос, где может быть наибольшее наступление оккупантов, он ответил, что «прежде всего речь идет о многострадальном украинском Донбассе».

Юсов отмечает, что после замены Сергея Суровикина на Валерия Герасимова во главе российской армии российский диктатор Владимир Путин приказал захватить Донбасс до конца марта. Именно к этому времени в Кремле хотят, чтобы оккупанты вышли на админграницы Донецкой и Луганской областей.

Однако в запланированные дедлайны захватчики постоянно не укладывались. И на этот раз у них ничего не получится, уверен представитель ГУР.

Однако обострение на фронте будет, и в РФ сейчас главная цель – Восток и Донбасс.

Ранее сайт Charter97.org писал, что Кременском направлении наблюдается «максимальное обострение».

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