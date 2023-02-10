Финские ученые выявили самую умную породу собак 10.02.2023, 19:21

Группа исследователей протестировала более тысячи собак.

Бельгийская овчарка малинуа оказалась самой умной породой собак, согласно исследованию ученых из Университета Хельсинки. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature (перевод - «Европульс»).

Группа исследователей протестировала более тысячи собак специальным набором тестов, оценивающих способность собак решать задачи, контролировать эмоции, считывать жесты и поведение человека. Кроме того, набор заданий проверял память и логические рассуждения животных.

Бельгийский малинуа намного опередил традиционного победителя различных исследований – бордер-колли. Эта порода получила 35 баллов из 39 возможных, тогда как представители бордер-колли получили только 26.

Каждая порода проявила себя по-разному: например, выяснилось, что лабрадоры исключительно хорошо понимают команды, но не умеют решать пространственные задачи, а шетландская овчарка получила средние баллы по всем видам заданий.

В исследовании приняли участие 13 пород: английский кокер-спаниель, австралийский келпи, австралийская овчарка, бельгийская овчарка, бордер-колли, финский лаппхунд, ховаварт, лабрадор-ретривер, немецкая овчарка, шетландская овчарка, испанская водяная собака, золотистый ретривер и собаки гибридных пород.

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