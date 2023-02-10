Что сейчас происходит на фронте: сводка Генштаба ВСУ 10.02.2023, 19:55

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Украинские бойцы атаковали российские ЗРК и склад боеприпасов.

Украинские военные нанесли удары по российским позициям зенитно-ракетных комплексов и уничтожили склад боеприпасов РФ. Оккупанты продолжают наступать в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Об этом сообщается в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 10 февраля.

Российская Федерация осуществила пуски более 100 ракет в ходе очередного массированного ракетного удара по территории нашей страны. По предварительной информации, враг применил 29 зенитных управляемых ракет С-300 и 71 крылатую ракету воздушного и морского базирования 61 крылатую ракету уничтожено нашими защитниками. Кроме того, захватчики нанесли 12 авиационных ударов, 2 из которых – с применением БпЛА типа «Шахед-136». В частности, по гражданской инфраструктуре.

Также россияне совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения ударов Российской Федерацией по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.

Противник, несмотря на большие потери, не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, активно применяет авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Вместе с тем враг продолжает удерживать свои подразделения в приграничных с Украиной районах. Противник не прекращает артиллерийские обстрелы позиций украинских войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения. Эти сутки огневого воздействия испытали районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Студенок, Порохонь, Шпиль, Павловка, Пономаренко Сумской области и Красная Заря, Лукьянцы, Огурцово, Фиголовка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Гряниковка, Двуречная, Западное, Песчаное, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Макеевка, Площадка, Диброва и Белогоровка - Луганской.

На Бахмутском направлении обстрелов из танков, минометов и артиллерии подверглись районы населенных пунктов Николаевка, Спорное, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Красная Гора, Часов Яр, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Курдюмовка, Южное и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар и Великая Новоселка в Донецкой области.

На Запорожском направлении под вражеский огонь попали районы Времовки Донецкой области и Ольговского, Малиновки, Гуляйполя, Степного, Новоандреевки и Волшебного Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и Херсон, а также Очаков Николаевской области.

В населенном пункте Железный Порт временно занятой территории Херсонской области российские захватчики пытаются провести паспортизацию местного населения. Для этого в село переместили паспортный стол из населенного пункта Голая Пристань. Учитывая, что очереди желающих получить российское гражданство нет, тем, кто согласится, оккупанты обещают денежное вознаграждение.

С целью ограничения доступа к информации граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей мобильные операторы «Феникс» и «МКС» с 11 февраля выключают мобильный интернет-пользователям.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Украины поразили 2 района сосредоточения живой силы, слад боеприпасов, позицию зенитно-ракетного комплекса и еще 2 важных объекта россиян.

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