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Украинские защитники уничтожили «Шахед» над Днепром

  • 10.02.2023, 20:50
Украинские защитники уничтожили «Шахед» над Днепром

В кадр попал сам момент поражения беспилотника.

Украинские военные показали момент сбития иранского дрона-камикадзе в небе над Днепропетровской областью, сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ.

Вражеский БПЛА был уничтожен во время массированного пуска дронов 10 февраля. В кадр попал сам момент поражения беспилотника, после мгновенной вспышки в небе обломки упали в пределах поля.

Отметим, что в ночь на 10 февраля Россия выпустила по Украине иранские дроны из оккупированных районов Запорожской области. Зафиксирован удар по Хмельницкой области.

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