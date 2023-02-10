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Черногория закрыла программу выдачи «золотых паспортов», которая была популярна среди россиян

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  • 10.02.2023, 21:08
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Черногория закрыла программу выдачи «золотых паспортов», которая была популярна среди россиян

Правительство страны оповестило об этом Еврокомиссию.

Черногория закрыла программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции в экономику. Об этом делегация правительства страны оповестила Еврокомиссию, сообщает «Настоящее время».

Официально программа перестала действовать 31 декабря 2022 года. В документе отмечается, что программа имела «особое значение» для экономических интересов Черногории, но страна учла предостережения Еврокомиссии о возможных рисках.

Программа «золотых паспортов» действует в Черногории с 2019 года. Гражданство этой страны можно было получить за покупку недвижимости на сумму в 450 тысяч евро. Инвестор также должен был сделать благотворительный взнос в размере 100 тысяч евро в специально созданный государственный фонд и заплатить госпошлину: 15 тысяч евро за себя, 10 тысяч евро за одного-трех членов семьи.

Первым обладателем «золотого паспорта» был россиянин. В октябре 2021 года власти Черногории опубликовали документ, в котором содержатся 166 положительных решений о предоставлении гражданства этой страны в обмен на инвестиции в экономику. Большинство получателей «золотых паспортов» были выходцами из России.

В частности, среди заявителей были тезки бывшего главы Ростуризма Олега Сафонова, генерального директора «Авито» Владимира Правдивого, партнера миллиардера Романа Абрамовича Андрея Городилова, бывшего главы коммерческого банка «Лада-Кредит» Сергея Балаганского. Гражданство Черногории также получили члены семей заявителей.

В рамках санкций, введенных после вторжения России в Украину, власти Черногории начали замораживать недвижимость российских граждан. Глава МВД Филип Аджич заявлял, что в стране будут заморожены 44 объекта недвижимости, собственниками которых являются граждане России.

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