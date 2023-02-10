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Посол России в Нидерландах: В роттердамском порту заблокировали около 43 тысяч грузов для РФ и Беларуси

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  • 10.02.2023, 21:27
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Посол России в Нидерландах: В роттердамском порту заблокировали около 43 тысяч грузов для РФ и Беларуси

Российский дипломат пожаловался, что из-за санкций доставлять грузы все труднее.

В порту Роттердама заблокировано около 43 тысяч транзитных грузов с пунктом назначения в России и Беларуси. Об этом РИА Новости сообщил посол России в Нидерландах Александр Шульгин.

Он заявил, что российское торговое представительство в Нидерландах работает над тем, чтобы грузы доставили конечным адресатам.

По словам Шульгина, ситуация с перевозкой грузов из Нидерландов сейчас значительно усложнилась: нет прямого авиасообщения, на территорию Евросоюза запрещен въезд грузовых автомобилей с российскими и белорусскими номерами, а также заход российских судов в европейские порты.

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