Посол России в Нидерландах: В роттердамском порту заблокировали около 43 тысяч грузов для РФ и Беларуси

Посол России в Нидерландах: В роттердамском порту заблокировали около 43 тысяч грузов для РФ и Беларуси5
- 10.02.2023, 21:27
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Российский дипломат пожаловался, что из-за санкций доставлять грузы все труднее.
В порту Роттердама заблокировано около 43 тысяч транзитных грузов с пунктом назначения в России и Беларуси. Об этом РИА Новости сообщил посол России в Нидерландах Александр Шульгин.
Он заявил, что российское торговое представительство в Нидерландах работает над тем, чтобы грузы доставили конечным адресатам.
По словам Шульгина, ситуация с перевозкой грузов из Нидерландов сейчас значительно усложнилась: нет прямого авиасообщения, на территорию Евросоюза запрещен въезд грузовых автомобилей с российскими и белорусскими номерами, а также заход российских судов в европейские порты.