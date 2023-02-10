Россия выпустила по Украине дроны-камикадзе 10.02.2023, 23:51

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В нескольких областях российские БПЛА сбили.

Россия начала очередную волну атак на Украину. На этот раз оккупанты запустили иранские дроны-камикадзе Shahed-136, пишет «Униан».

Как заявил глава Николаевской ОВА, дроны-мопеды уже зафиксировали над регионом. Кроме того, «Шахеды» улетели в другие области.

В 21:38 по белорусскому времени в Николаевской области объявлена воздушная тревога. По данным руководителя ОВА, в Николаевской области уничтожены уже три дрона-камикадзе.

В 22:10 глава Одесской ОВА Максим Марченко заявил, что в области сбиты четыре дрона-камикадзе «Шахед». Они пытались попасть в объекты энергетической инфраструктуры.

В 23:35. Киевская ОВА сообщила об угрозе атаки дронами. Жителей призвали находиться в безопасных местах до завершения сигнала «воздушная тревога».

Уже в 23:40 стало известно о работе ПВО в Киевской области - слышны взрывы. По предварительным данным были сбиты два «шахеда».

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