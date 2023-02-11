В Украине ликвидировали ФСБшного майора вместе с его подразделением 11.02.2023, 8:36

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Российский офицер привел весь личный состав под минометный обстрел.

Украинские воины «задвухсотили» очередного топ-офицера РФ. На этот раз в списке ликвидированных оказался командир мотострелковой роты майор запаса Валерий «Зебра» Макоивец.

Как сообщает офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан «Штирлиц», ликвидированный оккупант служил в пограничных войсках Федеральной службы безопасности РФ.

«История жизни командира мотострелковой роты майора запаса Валерия Макоивца: добровольно мобилизировался, принял мотострелковую роту, завел роту под минометный обстрел, демобилизовался вместе с подчиненными, точка», - иронично прокомментировал «Штирлиц».

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