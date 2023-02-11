Техники уничтожено на три бригады: ВСУ «потрепали» армию РФ под Авдеевкой 11.02.2023, 9:17

Наступление закончилось тяжелыми потерями для войск оккупантов.

Армия РФ пытается прорвать оборону ВСУ не только в районе Бахмута и Угледара, но и в районе прифронтовой Авдеевки. 6 и 7 февраля 1-я моторизованная бригада а РФ начала наступление с большим количеством бронетехники на позиции ВСУ под Авдеевкой.

Украинский боец с ником Kriegsforscher в Twitter написал, что армии РФ удалось добиться определенного успеха под Авдеевкой, однако на этом участке фронта противник потерял очень много живой силы и бронетехники.

«6-7 февраля они потеряли 2 танка и 8 БМП, более 20 убитыми. 9 февраля они потеряли 2 танка и 1 МТ-ЛБ. 18 убитыми только в одном месте. В общей сложности с 15.01 по 10.02 они потеряли 30 БМП и 7 танков», - пишет защитник.

В этом районе позже обнаружили еще 20 уничтоженных единиц российской бронетехники.

«Вы даже представить себе не можете, сколько уничтожено российской бронетехники от Красногоровки до Каменки. Количество уничтоженной техники примерно на три бригады», - резюмировал военный.

Судя по сделанным аэроразведкой кадрам, три БМП-1, пять БМП-2, два танка Т-72 и Т-72Б россиян были уничтожены, повреждены или брошены. Человеческие потери в Москве не считают.

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