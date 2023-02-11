HIMARS разгромили аэродром и несколько военных баз РФ в Мелитополе 3 11.02.2023, 9:30

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ВСУ нанесли семь мощных ударов.

Вечером 10 февраля ВСУ устроили в Мелитополе «HIMARS-шоу». Мощность прилетов была такой, что остекление в домах ходило ходуном. За 40 минут в оккупированном Мелитополе прогремело более 7 мощных взрывов из-за «прилетов» HIMARS, передает dialog.ua.

Местные паблики сообщили, что в городе были слышны звуки мощных взрывов. В частности, Телеграмм-канал «Риа Мелитополь» сообщает о двух взрывах. По данным канала есть прилеты в Токмакском районе, в село Кирово. Туда прилетели две ракеты. Именно там, по данным местных, находились российские военные.

Также информацию о взрывах в Мелитополе подтверждает мэр города Иван Федоров. По его словам, «мощность прилетов такова, что окна ходят ходуном». Украинские военные разгромили склады с военной техникой и боеприпасами РФ, сообщил городской голова захваченного города Иван Федоров.

Телеграмма-канал «Николаевский Ванек» опубликовал снимки с местом прилета в Мелитополе. По их данным, взрывы были на местном аэродроме.

Местные паблики также пишут о попадании по военным объектам российских оккупантов в Мелитополе и населенных пунктах оккупированного Запорожья. Очевидцы говорят о взрывающихся и детонирующих боекомплектах.

По данным местных жителей и СМИ, несколько прилетов были зафиксированы в районе аэродрома, на котором расположились оккупанты, в районе депо и железной дороги.

«Много «груза 200», уничтоженной техники и состава БК», — пишут местные СМИ.

Жители Токмакского района подтвердили, что за 40 минут слышали больше 7 мощных «прилетов».

Как сообщало сайт, 1 февраля ВСУ по «наводке» коллаборанта разгромили военную базу РФ в Мелитополе.

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