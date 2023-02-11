Российские оккупанты попали в ловушку украинских снайперов 2 11.02.2023, 9:54

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Подразделение россиян ликвидировали из засады на бахмутском направлении.

Украинские снайперы устроили ловушку на нескольких российских военных, которые шастали в лесопосадках на востоке. Точными выстрелами они ликвидировали оккупантов.

Охоту провели воины из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. На ее Facebook-странице появилось яркое видео.

«Успешная засада – сорванный вражеский план», – прокомментировали в военном формировании механизированных войск Сухопутных войск ВСУ.

На кадрах под удачно подобранную музыку украинцам показали, как снайперы 28-й ОМБр через прицел и прибор ночного видения отслеживают передвижение оккупантов, а затем стреляют точно в цель.

Они успешно ликвидировали не менее четырех военнослужащих вражеской армии. В бригаде уточнили, что охота прошла на Бахмутском направлении.

Украинцы восторженно отреагировали на четкую работу снайперов ВСУ. В комментариях под видео они поблагодарили их и всех воинов за защиту.

«Красивая работа снайпера! Без сомнений и колебаний», «Спасибо, наши родные! Героям Слава!», «Спасибо за отвагу. Господней опеки постоянно Каждому нашему Воину-Защитнику», «Молодцы! Спасибо вам! Слава Украине, смерть врагам!» – отметили подписчики.

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