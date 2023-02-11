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ISW: Провал штурма под Угледаром вызвал новый раскол в РФ

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  • 11.02.2023, 9:56
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ISW: Провал штурма под Угледаром вызвал новый раскол в РФ

Пропагандисты обвиняют в неудачах командиров оккупационной армии.

Кадры неудачного штурма оккупантов под Угледаром Донецкой области вызвали новую волну критики военного командования РФ.

Как указывается в отчете ISW, российские блогеры утверждают, что те самые командиры, которые руководили провальными попытками штурма 155-й бригады морской пехоты в районе Павловки (возле Угледара) в ноябре 2022 года, несут ответственность за усилия по захвату Угледара.

В частности, один из российских журналистов обвинил командующего Восточной группировки войск генерала-лейтенанта Рустама Мурадова. Он также призвал к публичным судам над офицерами, которые неоднократно терпят неудачу на поле боя.

По оценке аналитиков, 155-я бригада морской пехоты, скорее всего, состоит из плохо обученного мобилизованного персонала. По их мнению, систематически плохая подготовка российских мобилизованных, вероятно, продолжит приводить к тактическим неудачам в войне против Украины.

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