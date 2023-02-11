ВСУ затрофеили уникальные российские снаряды «Свинец-2» 11.02.2023, 10:13

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Танкисты РФ буквально молятся на это оружие.

Еще в начале вторжения России ВСУ затрофеили боеприпасы 3БМ60 «Свинец-2», подтвердил военный обозреватель Александр Коваленко, ссылаясь на фото украинских защитников.

Концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех» впервые представил в Военном инновационном технополисе «Эра» танковые подкалиберные снаряды «Свинец-2» в 2019 году, отметил Коваленко.

"Бронепробиваемость данных снарядов увеличена более чем на 20% и если штатный выстрел это пробой 230 мм брони, то выстрел «Свинец-2» - 300 мм (под углом 60°). Но стать массовым серийным снарядом «Свинец-2» не смог и представляет собой до сих пор очень редкий, уникальный выстрел в российских войсках», - объясняет эксперт.

Коваленко добавил, что ВСУ данный боеприпас уже изучили, тогда как российские танкисты «на данные снаряды молятся, чтобы их получить».

«Все их (боеприпасов – ред. преимущества и недостатки уже давно известны, со всеми вытекающими», - подытожил Коваленко.

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