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Разгром РФ под Угледаром: ликвидирован командир элитной бригады спецназа ГРУ

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  • 11.02.2023, 10:43
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Разгром РФ под Угледаром: ликвидирован командир элитной бригады спецназа ГРУ

Полковник Поляков стал «двухсотым» в ночь на 3 февраля.

Российская армия понесла колоссальные потери при попытке штурмовать украинский Угледар. Среди «200-х» оказался и высокопоставленный оккупант - командир элитной бригады ВС РФ Сергей Поляков, передает dialog.ua.

Полковник Поляков возглавлял 14-ю отдельную гвардейскую бригаду спецназначения ГРУ, которая дислоцируется в Хабаровске более чем в 6 тысячах км от Украины.

Комбриг, по данным российских ресурсов, стал «двухсотым» в ночь на 3 февраля. Детали держатся в секрете.

Отметим, что ликвидированный был кавалером «ордена Мужества», а также имел медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Как сообщал сайт Charter97.org, из-за разгрома российской армии под Угледаром в России начался новый раскол. Пропагандисты обвиняют в поражении командование ВС РФ.

Потери у россиян как в технике, так и в живой силе на этом участке колоссальные. Штурм осуществлялся силами не только 14-й бригады спецназа ВСУ, но и 155-й и 40-й бригад морской пехоты Тихоокеанского флота. Они были полностью разбиты. Наступление захлебнулось.

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