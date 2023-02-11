В Белгородской области РФ началась паника из-за успешной «атаки беспилотников»
- 11.02.2023, 10:49
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Российские власти заявили о потере важного «объекта».
В Белгородской области России заявила об очередной «атаке». Россияне утверждают, что якобы дрон атаковал инфраструктурный объект на территории области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова в Telegram.
«В Яковлевском городском округе беспилотниками атаковали инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место для устранения последствий», - отметил он.