В Белгородской области РФ началась паника из-за успешной «атаки беспилотников» 11.02.2023, 10:49

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Российские власти заявили о потере важного «объекта».

В Белгородской области России заявила об очередной «атаке». Россияне утверждают, что якобы дрон атаковал инфраструктурный объект на территории области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова в Telegram.

«В Яковлевском городском округе беспилотниками атаковали инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место для устранения последствий», - отметил он.

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