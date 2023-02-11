Поляки отселяются подальше от белорусской границы 1 11.02.2023, 10:58

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Опубликованы карты, показывающие ситуацию на территории от Белостока до Варшавы.

Западные регионы страны густо заселены, а восточная часть обезлюдела. Тенденция отчетливо видна при сравнении данных официальной регистрации и переписи населения, проведенной в Польше в 2021 году. Сравнение провел Геопортал городов Института городского, сельского и регионального развития.

По данным базы данных PESEL, которая отражает официальную регистрацию по месту жительства, в Варшаве проживает 1 миллион 626 тысяч человек. Но перепись 2021 года показывает, что в реальности здесь гораздо больше – 1 860 000 человек.

Это означает, что в Варшаве в 2021 году проживало 234 тыс. приезжих, не зарегистрированных здесь в базе PESEL, т.е. 12,6%. всех жителей города.

В Кракове таких насчитывается 95 тыс. (11,9%), во Вроцлаве 95 тыс. (14,1%), в Познани 81 тысяча. (14,8%), в Гданьске 65 тысяч. (13,4 %), в Щецине 48 тысяч. (12,1%), в Люблине 20 тыс. человек. (6 %).

Перепись была проведена до военных действий России в Украине, так что сюда не входит волна беженцев.

Карта различий в данных переписи и официальной регистрации показывает, откуда население уезжает и где потом оседает на постоянное жительство. Общая тенденция – перемещение с востока страны в крупные центры и на западные окраины.

Как показывает карта, на западе страны плотность увеличивается даже в небольших городах и деревнях, что редко встречается на востоке.

Особенно высокие темпы оттока людей наблюдаются вблизи границы с Беларусью. В сельской гмине Новый Двор, расположенной всего в 20 км от белорусского Гродно, проживает не более каждого десятого зарегистрированного жителя. Зарегистрировано здесь 2 тыс. 563 человек, а живет там только 2 тыс. 298 человек.

Ненамного лучше ситуация в соседнем городе Липске, откуда уехал каждый 13-й житель. Вся территория к югу от Бяла-Подляски в направлении Люблина и Варшавы обезлюживает.

Люди также уезжают из городов на так называемом Сувальском перешейке – он соединяет страны Балтии с Польшей, но в то же время отделяет Калининградскую область от Беларуси. В 2021 году каждый 11-й человек, зарегистрированный там в базе данных PESEL, не проживал в гмине Вижайны, расположенной на стыке литовской, польской и российской границ. В сельской гмине Фромборк на берегу Вислинского залива пропал каждый 15-й житель, а в сельской гмине Лелково, расположенной на границе с Калининградской областью, в 47 км от Калининграда, пропал каждый 14-й житель.

Карта показывает депопуляцию всего пояса от Белостока до Варшавы.

Напомним, 9 февраля стало известно, что Польша приостанавливает работу пункта пропуска «Бобровники» на границе с Беларусью.

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