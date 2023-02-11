Ученые нашли орудия труда, которые намного старше людского рода 2 11.02.2023, 11:23

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Открытие заинтриговало исследователей.

Традиционная картина эволюции предков людей примерно такова. Примерно 4,2 миллиона лет назад возникли австралопитеки — прямоходящие с не очень массивными скелетами и, предположительно, питавшиеся смешанной, растительно-мясной пищей. У них были массивные родственники — парантропы (также известные как «массивные австралопитеки»). Судя по изотопам в их действительно крупных зубах, они питались в основном растениями саванн. На этом основании предполагалось, что они были далеки от орудийной деятельности и в целом оставались менее продвинутым видом.

До XXI века многие исследователи считали, что австралопитеки не делали каменных орудий. Первым изготовителем таковых часто называли Homo habilis — первого представителя рода Homo (люди), жившего около двух миллионов лет назад. С ним ассоциировали орудия олдувайской культуры — массивные и не особенно изящно сделанные, но уже с устоявшимися формами, позволяющими говорить об устойчивой археологической культуре. Здесь еще стоит отметить, что, как выяснилось в последние десятки лет, порой камни в качестве орудий могут использовать и дикие обезьяны, а некоторые даже способны придавать им существенные модификации формы. Однако это поведение нельзя назвать устойчивым, как и формы получающихся при этом импровизированных орудий. В итоге набор «археологическая культура — род Homo» многие полагали серьезным шагом на пути выделения предков людей из остальных видов животных.

У этой картины начали возникать проблемы после того, как были найдены орудия с ориентировочной датировкой в 2,6 миллиона лет. Бесспорных находок Homo habilis такой древности нет. Получалось, орудия олдувайской культуры могли изготавливать и австралопитеки. Тем более что исследователи обнаружили (в одном месте, то есть как продукт систематической деятельности) ряд орудий со следами модификации и древностью в 3,3 миллиона лет.

Новая работа, опубликованная в Science, дополнительно усложнила картину. Во-первых, возраст проанализированных авторами трех сотен каменных орудий — от 2,6 до 3,0 миллиона лет. Вероятнее всего, как минимум часть из них не моложе 2,9 миллиона лет. При этом они явно олдувайские — есть все основные формы этой культуры.

Однако никаких следов наличия костей Homo в этом районе нет. Есть два зуба парантропов и следы костей бегемотовых — с чем-то вроде следов их разделки на мясо каменными орудиями. Рядом есть остатки крупных бычьих, но на них однозначных следов разделки уже нет. Получается, изобретателями олдувайской культуры могли быть парантропы — массивные, вроде бы примитивные австралопитеки, в основном имевшие растительную диету. Но как совместить это с наличием рядом останков крупных разделанных животных?

Авторы работы полагают, что, несмотря на «растительноядные» особенности зубного аппарата парантропов, в случае использования каменных орудий для разделки мяса животных они могли есть и его. В то же время не так-то просто исключить другие версии. Например, что остатки парантропов оказались здесь так же, как кости бегемотовых, — после их гибели, с целью поедания теми, кто создал эти древнейшие из известных орудий олдувайского типа.

Серьезное впечатление производит наличие костей бегемотов. В природе эти крупные животные встречаются в основном группами. В силу большой силы и сложного характера они часто успешно атакуют людей и даже в наше время убивают их много чаще, чем львы. Подобрать тело бегемота после его естественной смерти сложно из-за их группового образа жизни. Бегемота можно убить на охоте и без огнестрельного оружия, но это выдающийся результат, говорящий о серьезнейших охотничьих навыках для любого хищного вида. Если предки людей 2,9 миллиона лет назад действительно умели нечто подобное, то антропологи что-то упустили в анализе того периода.

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