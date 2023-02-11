Угледар стал символом российского безумия и позора 1 Михаил Брошин, gazetaby.com

11.02.2023, 12:12

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Кремль на смог скрыть разгром танковой колонны в «огневом мешке».

Кремлевская пропаганда продолжает демонстрировать свою лживость. На этот раз на примере катастрофы российских войск под небольшим городком на Донбассе.

На этой неделе попытка штурма Угледара обернулась для агрессоров кошмаром. Близкий к наемникам телеграм-канал Grey zone так описывал происходящее: «Как минимум только 30 единиц потерянной техники, бегающие горящие танкисты и воплощенные в жизнь кадры из фильма «Чистилище» о войне в Чечне – давящие своих бойцов БМП...»

Пропаганда в ответ выстроила несколько линий обороны. Сначала российское военное ведомство сообщило о своих успехах под Угледаром: «нанесено поражение живой силе... уничтожено свыше 85 военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, два автомобиля...»

Затем Министерство обороны стало хранить гордое молчание, никак не комментируя видео, стремительно разлетевшиеся по разным каналам.

Тогда выступил пропагандист Сергей Марков, который попытался сыграть не в замалчивание, а в преуменьшение последствий:

«Угледар. Там военное поражение армии России. Попала в огневой мешок танковая колонна армии России. Печально. Но это небольшое поражение России активно раскручивается российскими врагами как якобы огромное поражение. Не верьте. Не ведитесь. Не постите это вранье. Армия России даже в Угледаре продолжает наступление».

Однако в реальности, как пишет «Агентство. Новости», это «одна из самых крупных из известных разовых танковых потерь российской армии в войне в Украине». А военный преступник Игорь Стрелков объясняет причины случившегося:

«Не прикрытое с воздуха и силами РЭБ выдвижение танковых и моторизованных колонн по узким дорогам вдоль редких лесопосадок по идеально ровной местности (поскольку по сторонам – минные поля) закончилось разгромом. Часть техники была уничтожена ударами ПТУР (запускаемых с высотных домов Угледара), часть – расстреляна артиллерией противника, стреляющей исключительно точно.

Потеряно более 30 единиц бронетехники, потери «двухсотыми» только у танкистов – многие десятки. Морпехов, спецназовцев и мотострелков погибло еще больше».

Больше всего Стрелкова печалит, что все эти потери оказались «односторонними»: украинцы расстреляли атакующих «как в тире». А россияне нанести им встречные потери не смогли.

«Противник вновь без особого труда удержал свои позиции в укреп-районе, который до того уже пытались весной и летом прошлого года (также «в лоб») взять неоднократно», – подытоживает Стрелков.

Видео подтверждает сказанное Стрелковым. Добавить можно только детали: отдельно сообщается о гибели под Угледаром командира гвардейской бригады спецназа полковника Сергея Полякова.

Давно известно, что российские генералы своих солдат не берегут: «бабы новых нарожают». И все же очередное свидетельство безумия, когда бойцов отправляют на верную смерть, не может не поражать нормального человека. Устраивать пародию на штурм без единого шанса на успех? ЗАЧЕМ?..

Молчит пропаганда. Не дает ответа.

Михаил Брошин, gazetaby.com

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