В Турции под завалами нашли тело белоруски Александры Акпинар и ее сына 11.02.2023, 12:20

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Она жила в городе Хатай, ставшем одним из эпицентров землетрясения.

Белоруска Александра Акпинар и ее сын, пропавшие после землетрясения в Турции, погибли. Об этом сообщила в соцсетях ее сестра Мария.

«Сегодня мою сестру и племянника нашли мертвыми», — написала она.

Последний раз Александра Акпинар выходила на связь вечером 5 февраля. Она жила с мужем и сыном в городе Хатай — одном из самых пострадавших от мощного землетрясения районов.

8 февраля стало известно, что муж Александры умер в больнице. Белоруска и ее сын числились пропавшими без вести.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 с эпицентром на глубине 7 км произошло в 4.17 утра 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге Турции. Последствия затронули множество регионов Турции и соседней Сирии. Толчки продолжались в течение всего дня. По последним данным, погибли более 23 тысяч человек.

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