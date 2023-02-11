закрыть
11 февраля 2023, суббота, 13:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые: В кольцах Сатурна появилось нечто странное

  • 11.02.2023, 12:53
  • 1,708
Ученые: В кольцах Сатурна появилось нечто странное

Загадочное явление заметил космический телескоп Хаббл.

Загадочные пятна в кольцах Сатурна впервые обнаружил еще в 80-х года прошлого века космический аппарат «Вояджер-1». Эти особенности ученые назвали «спицы» и до сих их природа остается неизвестной. Космический телескоп Хаббл сделал новое изображение Сатурна и его колец, где так же обнаружил загадочные образования. Ученые имеют некоторое представление о том, что они могут из себя представлять и когда появляются, пишет Forbes.

На новых изображениях Сатурна, которые сделал космический телескоп Хаббл, видны два пятна в левой части изображения в «кольце B» газового гиганта.

Сатурн имеет несколько колец, из которых «кольцо B» является самым большим и ярким. Пятна, которые видны на изображении ученые называют «спицами» и они появляются, когда планета приближается к моменту равноденствия. Причину появления спиц, а также их сезонную изменчивость еще предстоит полностью объяснить ученым.

Как и Земля, Сатурн имеет наклон оси, а потому здесь также существует 4 сезона, но каждый сезон здесь продолжается примерно 7 земных лет. Это связан ос тем, что Сатурн делает полный оборот вокруг Солнца за 29 земных лет. Ученые считают, что необычные образования в кольцах Сатурна появляются перед тем, как настанет равноденствие на этой планете, а затем исчезают. По словам ученых, следующее равноденствие на Сатурне настанет 6 мая 2025 года и до этого времени загадочные пятна в кольцах будут становится все более заметными.

Пока что ученые точно не знают, что из себя представляют эти «спицы», которые являются скорее всего скоплением частиц пыли. Самая распространенная теория говорит о том, что эти пятна в кольцах Сатурна появляются из-за взаимодействия магнитного поля планеты и солнечного ветра. Ученые считают, что мельчайшие частицы заряжаются и временно поднимаются над остальными более крупными ледяными частицами в кольцах. А потому выделяются в виде темных, а иногда и светлых пятен.

Пока что ученые точно не знают, что из себя представляют эти «спицы», которые являются скорее всего скоплением частиц пыли. Самая распространенная теория говорит о том, что эти пятна в кольцах Сатурна появляются из-за взаимодействия магнитного поля планеты и солнечного ветра

Космический телескоп Хаббл продолжает следить за изменениями на Сатурне и в системе его колец и возможно новые наблюдения помогут ученым лучше понять эти таинственные особенности в кольцах газового гиганта. Пока что ученые точно не знают, могут ли появляться такие же явления в кольцах других планет Солнечной системы.

Что касается колец, которые окружают небесные тела в нашей звездной системе, то Фокус уже писал о том, что астрономы обнаружили кольца у карликовой планеты Квавар, которая находится на краю Солнечной системы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наступление началось — рубль упал
Наступление началось — рубль упал Альфред Кох
Смотрите, он еле идет!
Смотрите, он еле идет! Ирина Халип
Еще даже не начинали
Еще даже не начинали Владислав Иноземцев
Мультики для Путина закончились
Мультики для Путина закончились Альфред Кох