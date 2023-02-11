«Тересполь стал узким горлышком в Беларусь» 4 11.02.2023, 13:57

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Фото: «Зеркало»

Что происходит на границе после закрытия пункта пропуска «Бобровники».

Как сообщал сайт Charter97.org, польский пункт пропуска «Бобровники» приостановил свою работу с 10 февраля.

Таким образом Польша отреагировала на приговор журналисту и одному из лидеров Союза поляков в Беларуси Анджею Почобуту. Лукашисты присудили ему восемь лет колонии.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что не исключает закрытия движения на всех переходах с Беларусью.

Фото: «Зеркало»

Издание «Зеркало» посмотрело, как в первый день после закрытия «собрата» работал пограничный переход «Тересполь-Брест».

Днем в небольшом и провинциальном Тересполе — чинно, тихо и спокойно. Местные на велосипедах спешат по делам, рабочие неспешно ремонтируют на одной из улиц тротуар и обрезают деревья, туда-сюда деловито снуют машины то на польских, то на белорусских номерах. По трассе, ведущей на пограничный переход, в сторону Беларуси шустро едут пассажирские автобусы и новенькие автомобили на «транзитах». Обратно поток меньше.

— Из Беларуси больше машин с самого утра едет. Кто сейчас возвращается домой — это порешавшие все свои дела здесь. К вечеру на родину будет больше желающих, а ночью или завтра с утра наоборот все в Польшу поедут, — вводит в приграничный круговорот Дмитрий из Бреста.

С Дмитрием мы разговариваем на заправке в нескольких километрах от КПП. Здесь то и дело останавливаются наши.

Закрытие пункта пропуска «Бобровники-Берестовица» для белорусов, конечно, тема номер один в разговорах. Поляки же, кажется, уже все обсудили и успокоились. Ждут, что белорусов в окрестностях станет больше, но ажиотажа пока не наблюдают. Продавец в местном магазине на той же заправке лишь пожимает плечами.

— Того потока белорусов, что был до ковида, все равно не будет. Визы-то простые перестали выдавать, людей стало меньше ездить туда-сюда. Ну станет, их, конечно, больше — куда же им еще ехать. Нам плюс — больше клиентов. А в Бобровниках вот минус получается, — говорит он и отвлекается на очередного покупателя.

«Тересполь стал узким «горлышком» в Беларусь»

Фото: «Зеркало»

Около заправки останавливается очередная машина с белорусскими номерами. В ней — семья из Минска.

— Возвращаемся на родину на выходные, — говорит водитель Сергей. Ситуацию на границе на оставшемся открытом пункте пропуска он мониторит в Сети.

— Говорят на въезд в Польшу со стороны Беларуси сейчас больше машин, чем на выезд отсюда. Что-то около ста автомобиль стоит по последним данным, — объясняет мужчина. — Через закрытые сейчас «Бобровники» мы и не ездили никогда. Так исторически сложилось, что все через Брест. Пока ситуация здесь вроде бы не сильно отличается от той, что была раньше. Знаете, сейчас же мало простых людей ездит — все больше «перекупы» на «транзитах». А так, посмотрим через несколько дней, что будет происходить на переходе. Понятно, что в колейке (очереди. — ред.) придется стоять больше. И это естественно. Тересполь сейчас стал эдаким узким «горлышком», через которое придется пробираться в Польшу.

Около самого пункта пропуска также как и в городе — тихо и сонно. Очередь в Беларусь из легковушек растянулась на несколько сотен метров.

— Сколько мы уже стоим? Час где-то, но движемся шустренько, так что скоро будем внутри пункта, а там и до дома недалеко, — обсуждают белорусы.

Фото: «Зеркало»

Около магазинчиков и «канторов» — пунктов обмена валют — никого. Некоторые торговые точки и вовсе закрыты. Возле одного из них оставляет свой мотоцикл местная жительница Эва, которая работает на КПП. Про закрытие «Бобровников» она уже слышала.

— Муж рассказал, что там пункт пропуска работать уже не будет. Не думаю, что здесь из-за этого будет какое-то сильное оживление. А вот на «Кукурыках», куда едут фуры — уже трагедия. Я живу недалеко оттуда и ехала сегодня через мост над дорогой. Видела, что сейчас там о-о-о-очень много машин. Посмотрите, к вечеру там будет вообще масакра. Вот кто все прочувствует, так это водители большегрузов, — говорит она.

И правда, на дороге, ведущей в сторону пограничного перехода «Кукурыки-Козловичи», который остался единственным пунктом для для грузового транспорта, днем в пятницу уже стояло несколько десятков грузовых машин. К вечеру очередь существенно удлинилась.

«Раз переход закрыли, значит это нужно»

Город Тересполь, к которому буквально «прилепился» пограничный переход, продолжал неспешно привыкать к статусу единственного приграничного местечка, через которое сейчас будут ездить белорусы.

Фото: «Зеркало»

На стоянке возле местного торгового центра временами оживленно. Поляки спешат за покупками в «Бедронку». На стоянке — авто с белорусскими номерами вперемешку с польскими. В местной аптеке небольшая очередь из нескольких белорусов — лекарства покупают по спискам.

Около магазинов притормаживает старенький Volkswagen Passat с белорусскими номерами. За рулем оказывается поляк. Имя называть не хочет, а про границу говорит, что «на ней работает» и часто бывает в Беларуси, неопределенно кивая куда-то в сторону топливного бака.

— Понятно?

— Топливо возите?

— Что-то вроде этого.

О закрытии «Бобровников» слышал.

— Все сюда попрут, а мне из-за них в очереди больше стоять только.

Рядом с нами останавливается пани Тереза и с ходу переходит на русский язык. Говорит, что тереспольцы постарше тоже достаточно часто ездят в Беларусь.

— Не только ваши катаются сюда, мы же тоже ездим туда. К родственникам. А еще ж безвиз, то нам хорошо. Автобусами ездим, на машинах можно застрять в очереди, а мы же взрослые — у кого артрит, у кого сердце. Можно так и последний раз съездить в вашу страну, а родственникам потом хлопоты, — смеется пожилая пани.

На вопрос о ситуации с закрытием «Бобровников» говорит, что это так далеко от Тересполя, что с подругами толком еще и не обсуждали происходящее. Других тем для разговор, мол, достаточно.

— Видели по новостям, конечно. Но раз переход закрыли, значит это кому-то нужно, — говорит пани и загадочно поднимаем палец вверх.

А вот поляк Станислав в разные конспирологические теории не верит. Рассказывает, что работал начальником одного из поездов, которые в бытность его молодости ездили из Беларуси в Польшу и обратно. Сейчас на пенсии.

Фото: «Зеркало»

— Помню, звонят мне на домашний телефон ваши (и откуда они взяли мой номер?), мол, Стас, а открути нам потолок, мы сигареты повезем и тебя в долю возьмем, а я всегда отказывал. Это же подсудное дело!

— Что думаете о приостановлении работы пункта пропуска «Бобровники-Берестовица»?

— Наши власти уже год говорили, что там надо ремонт делать на переезде, а тут еще и Почобута посадили. Вот и не стали ждать, — говорит пан Станислав.

— В первую очередь придется заплатить своим временем. Стоять придется дольше. Я вот на этой неделе не поеду в Брест — подожду, посмотрю. Выходные обещают быть горячими, — уверен мужчина.

Говорит, что сейчас ездит в Беларусь на своем автомобиле. В Бресте бывает примерно раз в неделю: там у него живут родственники.

Фото: «Зеркало»

— Вот скажите мне, как белорусы выживают? У кого ни спроси, зарплата или пенсия небольшие. 200−300 долларов. Я как зайду в ваш этот «Евроопт», так глаза от цен на лоб лезут. И раньше, смотрите, приезжали на каких машинах белорусы? Вот ко мне знакомый всё ездил. На «запорожце». Под подъезд подъезжал — так весь дом от звука трясся, как в той Турции сейчас землетрясение. Хорошо, что я не на первом этаже живу. А сейчас вон посмотрите. Дедушку Ленина разорвало бы, если бы он увидел все эти новые немецкие, китайские машины у ваших, — хитро щурится Станислав. — И вот я удивляюсь. Но может быть, граница так хорошо кормит? Не знаю.

«В Брест через Литву придется возвращаться? С ума сойти»

Фото: «Зеркало»

Около одного из магазинчиков стоят белорусы. Что-то тихо обсуждают. Брестчанин Василий пересекал «Варшавский мост» рано утром в пятницу. Говорит, границу прошел за 8 часов:

— Можно простоять и 10, и 20 часов. Все зависит от дня недели. В пятницу вечером и в выходные очереди становятся больше. В будние можно проскочить за несколько часов. Очереди, конечно, станут больше. Но вряд ли жители Гродненской области сюда все ломанутся. Скорее всего, большинство поедут через Литву. А так, конечно, у многих «бизнес» там накроется. Солярочники, сигаретчики, те, кто возит товары на ваты или по мелочи типа памперсов — отпадут. Многим просто станет невыгодно наворачивать круги. Опять же, в Тересполь люди на закупы, как в Белосток, не ездят. Это такой перевалочный пункт. Кто-то направляется дальше в Варшаву, чаще всего едут в Бельск-Подляски, там магазинов побольше, кто-то доезжает и до Белостока.

Фото: «Зеркало»

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