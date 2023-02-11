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ГУР: У России недостаточно ресурсов, чтобы начать масштабное наступление 24 февраля

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  • 11.02.2023, 14:25
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ГУР: У России недостаточно ресурсов, чтобы начать масштабное наступление 24 февраля

Украинская разведка назвала главную цель Кремля к этой дате.

У российского командования недостаточно ресурсов, чтобы начать широкомасштабное наступление к годовщине вторжения в Украину 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Черняка.

«В то время как распространяется информация о запланированном на 24 февраля широкомасштабном наступлении России, украинская военная разведка сообщает, что Россия уже начала полномасштабное наступление 24 февраля прошлого года, которое продолжается и сегодня», - отметил он.

Черняк заявил, что РФ планирует в ближайшие недели активизировать свои усилия на востоке Украины, отметив, что сейчас она старается найти слабые места в обороне ВСУ.

«По нашей информации, у российского командования нет достаточных ресурсов для широкомасштабных наступательных действий. Главной целью российских войск остается достижение хотя бы какого-либо тактического успеха на востоке Украины», - добавил представитель ГУР МО.

Кроме того, Черняк подчеркнул, что Россия сталкивается с нехваткой высокоточного оружия, но, несмотря на это, продолжает ракетный террор против мирного населения в Украине.

«Россияне уже использовали более 80 процентов высокоточных ракет. Они пытаются возобновить свое производство, но пока это им не удается», - подытожил он.

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