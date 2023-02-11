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ВСУ разгромили военную колонну россиян под Бахмутом

  • 11.02.2023, 15:01
ВСУ разгромили военную колонну россиян под Бахмутом

Точные удары по технике врага попали на видео.

В сети появилось видео уничтожения российских оккупантов в районе Бахмута Донецкой области, к которому российские войска предпринимают попытки перерезать пути сообщения. Ликвидированием захватчиков занималась 128-я отдельная горно-штурмовая бригада.

Соответствующее видео разместил Фонд помощи армии «Повернись живим» на своем канале в Telegram.

«Вы только посмотрите на ловкость корректировки с «Лелека-100» и точность работы нашей артиллерии», - говорится в сообщении.

После точных попаданий в колонну российкой армии не осталось ни одной уцелевшей военной техники.

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