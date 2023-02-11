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«50% личного состава больше нет»: ВСУ поймали в подвале под Угледаром морпеха РФ

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  • 11.02.2023, 15:52
  • 7,114
«50% личного состава больше нет»: ВСУ поймали в подвале под Угледаром морпеха РФ

Оккупант рассказал подробности о разгроме элитной 155-й бригады.

Под Угледаром в плен ВСУ попал боец 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. Он уверяет, что на штурм командование их отправило обманом.

Кадры с 30-летним оккупантом Николаем Шевченко первым опубликовал ресурс «Не жди меня из Украины», видео доступно на Telegram-канале «Украина 365».

Шевченко до агрессии проходил службу на корабле «Адмирал Трибуц» ВМФ РФ. Уверяет, что его принудительно зачислили в состав 155-й бригады прямо накануне переброски в Украину. Оккупант обвиняет командование в обмане.

«Находились под Волновахой около месяца. А после поступила команда держать дорогу в районе дач. Это Угледарское направление… Выехали туда. В ходе нашего передвижения-переезда команда поменялась, нам сказали идти на штурм. Никто не был готов, понесли потери. 50% личного состава убиты, не считая раненых», - сообщил военный РФ.

Он уверяет, что со своими сослуживцами в ходе штурма пробрались в один из подвалов, где они просидели 5 дней. Там их и выловили украинские войска, когда пошли в контрнаступление.

Отметим, что разгром российских войск под Угледаром последнюю неделю обсуждают не только украинские СМИ, но и российские пропагандисты. Точное число потерь российской армии там на данный момент неизвестно, однако, судя по всему, речь идет о сотнях ликвидированных оккупантов. На этом участке россияне потеряли более 30 единиц боевой техники.

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