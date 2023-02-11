США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты 11.02.2023, 18:25

1,066

Американские ВВС заявили, что испытание ракеты связано с повышением обороноспособности.

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) без боевой части была запущена из Калифорнии в испытательных целях, сообщает «Голос Америки» со ссылкой на Командование глобальных ударов ВВС США.

Ракета «Минитмен-3» (Minuteman III) стартовала с базы космических сил Ванденберг в 23:01 в четверг, и ее головная часть пролетела около 6 800 километров над Тихим океаном к атоллу Кваджалейн в составе Маршалловых островов, говорится в заявлении командования.

Хотя испытание состоялось на фоне обеспокоенности США по поводу ракетных испытаний Северной Кореи и полета китайского разведывательного аэростата над США, ВВС заявили, что речь идет о стандартном учебном запуске.

«Такие испытания проводились уже более 300 раз, и данный тест не является результатом текущих мировых событий», – говорится в заявлении.

Ракеты Minuteman III находятся на вооружении уже несколько десятилетий. ВВС США планируют заменить их новой МБР под названием Sentinel («Сентинел»).

«Пока полная боеготовность [ракеты Sentinel] не будет достигнута к середине 2030-х, ВВС США будут прилагать усилия к тому, чтобы ракета Minuteman III оставалась эффективным средством [стратегического] сдерживания», – сообщило американское командование.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».