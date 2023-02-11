Залужный: ВСУ удалось вернуть некоторые утраченные позиции 2 11.02.2023, 18:37

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На Донбассе обострение боев.

Вооруженные Силы Украины продолжают удерживать под контролем Бахмут, ожесточенные бои продолжаются в районе Угледара и Марьинки, есть и восстановленные ранее утраченные позиции, заявил) главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный во время телефонного разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

- Самая напряженная ситуация сегодня на Донецком направлении, здесь противник совершает ежедневно до 50 атак. Ожесточенные бои продолжаются в районе Угледара и Марьинки. Мы надежно держим оборону. На некоторых участках фронта нам удалось восстановить ранее утраченные позиции и закрепиться там. Несмотря на постоянное давление врага, мы продолжаем удерживать под контролем Бахмут и принимаем меры для стабилизации линии фронта вокруг этого города, - сообщил Залужный.

Он подчеркнул, что залог успеха на поле боя - эффективное огневое поражение, что требует соответствующего количества вооружения и боеприпасов.

Залужный рассказал Милли о последствиях последней массированной ракетной атаки врага, подчеркнул значение средств противовоздушной обороны.

Главнокомандующий выразил обеспокоенность в связи с использованием Россией морских надводных дронов, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море.

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