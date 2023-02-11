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Бои за Бахмут: украинские пограничники уничтожили штурмовик РФ

  • 11.02.2023, 19:27
  • 1,906
Бои за Бахмут: украинские пограничники уничтожили штурмовик РФ

Вероятно, это был российский Су-25.

Под Бахмутом Донецкой области украинские пограничники «приземлили» российский боевой самолет. Вероятно, это был штурмовик Су-25.

Как сообщили «Униану» в пресс-службе ГПСУ, вражескую «птичку» уничтожил расчет ПЗРК пограничного подразделения. Самолет задымился и упал. Скорее всего, пилот ликвидирован вместе со штурмовиком.

«Воздушную цель, вероятно штурмовик Су-25, уничтожил расчет ПЗРК пограничного подразделения. От попадания ракеты «птичка» задымилась и начала снижаться. Самолет разбился, катапультирования пилота наши защитники не увидели, - отметили в ГПСУ.

В службе добавили, что в течение недели это уже второй подтвержденный реактивщик, который уничтожили пограничники.

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